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تابو مبيكي: نيجيريا ودول أفريقية تخسر 80 مليار دولار سنويا

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:02 ص
صدى البلد
أ ش أ
كشف رئيس جنوب أفريقيا السابق تابو مبيكي النقاب عن أن نيجيريا وجنوب أفريقيا وبلدانًا أفريقية أخرى تخسر ما يقدر بنحو 80 مليار دولار جراء التدفقات المالية غير المشروعة سنويا.

ودعا مبيكي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من جانب المجتمع الدولي ضد هذه الخسارة المالية والآثار الناجمة عنها على الثروات العامة.

وأدلى مبيكي بهذه الملاحظات خلال حديثه في العاصمة النيجيرية أبوجا هذا الأسبوع أمام اجتماع اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي لمعالجة مسألة التدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا.

من جانبها، ذكرت وزيرة المالية النيجيرية زينب أحمد، أمام الاجتماع، أن هذه التدفقات غير المشروعة تسلب أفريقيا ثرواتها ومواردها المطلوبة للاستثمار في البنية التحتية والتعليم وبناء المستشفيات وتحسين الكهرباء والعديد من الضرورات الأساسية الأخرى للتنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، وذلك وفق ما نقله موقع صحيفة "ليدرشيب" النيجيرية.

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