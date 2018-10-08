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حوادث

ضبط تاجر مخدرات في مطاردة مثيرة مع قوات الشرطة بالخانكة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:21 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
إبراهيم الهوارى
شهدت منطقة القلج بالخانكة مطاردة مثيرة بين عاطل وقوة أمنية أثناء قيام الأول ببيع تذاكر هيروين فجرا للمدمنين، حيث لاحظته قوة أمنية تقوم بتفقد الحالة الأمنية في المنطقة وعندما حاولت القوة استيقافه أسرع هاربا وتم مطاردته وضبطه وبحوزته 20 تذكرة هيروين وتم تحرير محضر له وتولت النيابة التحقيق. 

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء قيام النقيب سامح حنفى ضابط مباحث مركز الخانكة يرافقه قوة أمنية بتفقد الحالة الأمنية فجر اليوم في منطقة القلج. 

وتلاحظ للقوة وقوف عاطل يـوزع وترويج تذاكر الهيروين على المدمنين فتوجهت القوة له لضبطه إلا أنه أسرع هاربا فقامت بمطاردته، وتم ضبط ويدعى " م أ "31 سنة عاطل وشهرته "عزازي" وضبط بحوزته 20 تذكرة هيروين وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

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