تصريحات لاذعة في مستهل زيارة بومبيو للصين

استهل وزيرا الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والصيني وانج يي، اجتماعا جمع بينهما،اليوم الاثنين، في بكين بتبادل التوبيخ فيما يتعلق بتدهور العلاقات الثنائية بين البلدين.



وقال وانج، وهو أيضا عضو مجلس الدولة الصيني خلال استقباله بومبيو:«إنه مؤخرا..وفيما كان الجانب الأمريكي يصعد باستمرار النزاع التجاري مع الصين..تبنى أيضا سلسلة من الإجراءات فيما يتعلق بملف تايوان بما يضر بحقوق الصين.. كما وجه انتقادات لا أساس لها لسياسات الصين الداخلية والخارجية».



وأضاف وانج:«نعتقد أن ذلك شكل هجوما مباشرا على الثقة المتبادلة وألقى بظلاله على العلاقات الصينية الأمريكية..نطالب الجانب الأمريكي بالكف عن هذا النوع من الإجراءات الخاطئة».



وقال بومبيو، الذي كان يطلع وانغ على مجريات زيارته لكوريا الشمالية ولقائه بالزعيم كيم جونج أون، «لدينا خلافات جوهرية بشأن الملفات التي ذكرتها».



وأضاف:«لدينا قلق عميق بشأن الأفعال التي اتخذتها الصين وأتطلع لأن تسنح الفرصة لمناقشة كل منها اليوم لأن هذه علاقة مهمة جدا»