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منوعات

إدارة الأغذية والدواء الأمريكية تحظر 7 نكهات غذائية اصطناعية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:07 ص
صدى البلد
أ ش أ
حظرت "إدارة الأغذية والدواء" الأمريكية، استخدام 7 مواد اصطناعية تستخدم كمكسبات طعم أو تحسين نكهة فى صناعة المخبوزات، والآيس كريم، والحلوى والمشروبات، والعلكة.

وذكرت إدارة الأغذية أن مجموعات الدفاع عن البيئة والصحة أرسلت البيانات إليها التى أظهرت أن 6 من مكسبات الطعم تسبب السرطان فى حيوانات المختبر، وسيتم إزالة النكهة السابعة من الإضافات المعتمدة حيث لم تعد مستخدمة من قبل الصناعات الغذائية.

ووفقا "لصندوق الدفاع البيئى"، احد المنظمات التى تقدمت بطلب للحصول على النكهات المحظورة، يتم إدراج المواد على أنها "نكهات اصطناعية"، بدلًا من أسمائها الخاصة، وعادةً ما تتم إضافة هذه المواد لمحاكاة نكهات النعناع والقرفة والحمضيات، وألغت الإدارة أيضًا موافقتها على استخدام الستايرين، التي تخلت عنها الصناعة.

وستمنح "إدارة الأغذية والدواء" الأمريكية، الشركات 24 شهرًا لتحديد المكونات البديلة المناسبة وتغيير صيغة منتجاتها.

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