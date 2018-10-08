عايزة حقي يا ريس .. نورا تستغيث بالسيسي بعدما فقأ مدرس عينها

مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بان يأتي بحقها قائله:" يا ريس أنا جاي المدرسة أتعلم مش اضرب واتعذب.. عاوزة حقي".



وقال يوسف هارون، والد الطفلة نورا المعتدى عليها من معلم بمدرسة أحمد أبو حسين بمحافظة أسيوط، إن أحد المدرسين توجه إلي المنزل لكي يخبرني بتعرض ابنتي للضرب بعصا في عينها أثناء "حصة الألعاب" ولم أكن متواجدا بالمنزل، بعدها اتصل بي نجلي وقال لي: "يا بابا روح للمدرسة حالا علشان أختي تعبانة" .



وأضاف يوسف، توجهت إلي المدرسة وسألت أبنتي أيه اللي حصل وقالت لي "أثناء حصة الألعاب قام المدرس بضربي 6 عصيان على يدي، وعندما أقدم على ضرب زميلاتي جاءت العصا في عيني".



وتابع:" اصطحبت ابنتي لأحد الاطباء لتوقيع الكشف الطبي عليها والذي أخبرني بالتوجه بها إلي مستشفي أسيوط الجامعي لأنها تحتاج لأجراء عملية في عينها اليسري، وصلت المستشفي وعملت محضرًا في المدرس، وأجرت أبنتي عمليتين مياه بيضاء في العين، وستجري أشعة تلفزيونية..".



وأضاف: "أريد حق ابنتي من وزير التربية والتعليم، وابنتي خايفة من الذهاب للمدرسة؛ مشيدًا باللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، لإيقافه المدرس عن العمل، وفتح تحقيق معه عقب زيارته لأبنتي في المستشفي ووعدها بإعادة حقها".



يذكر أن غرفة عمليات المحافظة قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة يفيد ورود بلاغ من مدرسة أحمد ابوحسين الابتدائية بمركز ساحل سليم بإصابة الطالبة نورا يوسف هارون البالغة من العمر 12 عاما بالصف السادس الابتدائى نتيجة تعرضها للضرب على يد احد المعلمين بالمدرسة ويدعى "ماجد ر.أ " وذلك داخل الفصل الدراسى مما ادى الى إصابتها فى عينها اليسرى اصابة بالغة تم على أثرها نقلها الى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقع وعلى الفور تم إخطار المحافظ الذى قرر وقف المعلم عن العمل لمدة شهر وإحالته للشئون القانونية للتحقيق فى الواقعة واتخاذ ما يلزم من اجراءات.

"ياريس أنا جايه المدرسة اتعلم مش اتعذب".. هذه الكلمات قالتها التلميذة " نورا يوسف هارون "، التي ترقد بقسم الرمد بمستشفى أسيوط الجامعي اثر اصابتها بعد تعدي مدرس عليها بالضرب مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي باخذ حقها.وقالت "نورا" البالغة من العمر 12 عاما بالصف السادس الابتدائي بمركز ساحل سليم بأسيوط إنه في يوم الاربعاء الماضي ذهبت الى المدرسة ودخلت الفصل وكانت أول حصة عربي، وبعد انتهاء الحصة جاء مدرس الألعاب ويدعي "ماجد.ر. أ" واصطحب الأطفال للهو في فناء المدرسة، بعدها قام المدرس بضربنا أنا وزميلاتي مريم وإيمان بالعصايا 6 مرات وهو بيضرب زميلتي ايمان جاءت العصايا في عيني اليسري ، بعدها اغمي عليا، ولم أشعر بأي شيئ بعدها لقيت نفسي امام مدير المدرسة وهو بيقولي تعالي هانروح المستشفي علشان نكشف عليكي ومعانا الأبلة هالة.وأضافت: "قولت له لأ انا ما اروحش المستشفي الا معايا بابا وماما" ، فرد عليا: "غوري أغسلي وجهك، وشتمني بالفاظ جارحه وقام بضربي مجددا علي ظهري".!!ووجهت الطالبة نورا الشكر لمحافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين، علي زيارته لها في المستشفي والاطمئنان علي حالتها الصحية.