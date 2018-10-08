إستونيا وفنلندا تجريان مناورات بحرية مشتركة في بحر البلطيق

أعلن المكتب الصحفي لقوات الدفاع الإستونية عن انطلاق مناورات "درع البلطيق" البحرية المشتركة بين إستونيا وفنلندا في بحر البلطيق بمشاركة نحو 200 جندي من البحرية .



وقال المكتب - في بيان نقلته وكالة أنباء / سبوتنيك/ الروسية - إنه من المقرر أن تسفر هذه المناورات التي ستستمر حتى 11 أكتوبر الجاري عن التخلص من أي مخلفات تبقت من الحربين العالميتين الأولي والثانية ، ومنها المتفجرات وغيرها".



وأوضح أن المناورات تجري على أساس التناوب ، مشيرا إلى أن جمهورية ليتوانيا استضافت هذه المناورات في مايو 2016 ، حيث تم العثور على 18 متفجرة.



يشار إلى أن تم إجراء مناورات مماثلة في العام الماضي ، حيث أكدت وزارة الدفاع اللاتفية أن العسكريين المشاركين في تدريبات "أوبين سبيريت – 2017" الدولية عثروا على 58 قطعة من الذخيرة القابلة للانفجار في بحر البلطيق.





