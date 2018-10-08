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أخبار العالم

إستونيا وفنلندا تجريان مناورات بحرية مشتركة في بحر البلطيق

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:17 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن المكتب الصحفي لقوات الدفاع الإستونية عن انطلاق مناورات "درع البلطيق" البحرية المشتركة بين إستونيا وفنلندا في بحر البلطيق بمشاركة نحو 200 جندي من البحرية .

وقال المكتب - في بيان نقلته وكالة أنباء / سبوتنيك/ الروسية - إنه من المقرر أن تسفر هذه المناورات التي ستستمر حتى 11 أكتوبر الجاري عن التخلص من أي مخلفات تبقت من الحربين العالميتين الأولي والثانية ، ومنها المتفجرات وغيرها".

وأوضح أن المناورات تجري على أساس التناوب ، مشيرا إلى أن جمهورية ليتوانيا استضافت هذه المناورات في مايو 2016 ، حيث تم العثور على 18 متفجرة.

يشار إلى أن تم إجراء مناورات مماثلة في العام الماضي ، حيث أكدت وزارة الدفاع اللاتفية أن العسكريين المشاركين في تدريبات "أوبين سبيريت – 2017" الدولية عثروا على 58 قطعة من الذخيرة القابلة للانفجار في بحر البلطيق.


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