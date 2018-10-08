بعد ارتباطها بأحمد فلوكس.. تعرف على عدد زيجات هنا شيحة

أعلنت الفنانة هنا شيحة مؤخرًا من خلال حسابها الخاص على إنستجرام ارتباطها بالممثل أحمد فلوكس، من خلال صورة رومانسية جمعت بينهما خلال تواجدهما بفعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي.



ومما لا يعرفه الكثيرون أن هنا سبق لها الزواج مرتين؛ الأولى من فوزي العوامري وأنجبت منه ولدين وانتهت الزيجة بالطلاق لتتزوج من أحمد خضير ولكن هذه الزيجة انتهت بالانفصال أيضًا.



ورغم مرور سنوات طويلة على انفصال هنا عن زوجها الأول إلا أن الخلافات بينهما مازالت مستمرة بسبب رفض فوزي سفر ابنائه للخارج، وهو ما يغضب هنا واعتبرته محاولة للتقييد من حرية أبنائها وحرمانهما من الاستمتاع بحياتهما.