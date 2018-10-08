استجابة لـ صدى البلد.. حملة موسعة لرفع القمامة بحى غرب شبرا الخيمة

شنت الأجهزة التنفيذية بحى غرب شبرا الخيمة، حملة موسعة لرفع القمامة والمخلفات بمختلف مناطق الحى وميدان المؤسسة فى استجابة سريعة لما نشره موقع "صدى البلد" فى تقرير بعنوان "أكوام القمامة تحاصر ميدان المؤسسة".



وقال حمدى سلامة رئيس حى غرب إن الحملة أسفرت عن نقل ٢٠ طن قمامة ومخلفات إلى المدفن الصحى بمنطقة أبو زعبل.



وأشار سلامة إلى حرص الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، برفع تراكمات القمامة اولا بأول وتكثيف حملات النظافة حفاظا على صحة المواطنين.

