إنقاذ المباني القديمة في القاهرة محاضرة بجامعة ماتيرا الإيطالية.. اليوم

يلقي الدكتور علي طه عمر مدير قسم الترميم بالمركز الايطالي والمدير التنفيذى لمشروع ترميم الجامع الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، محاضرة في كلية العمارة جامعة ماتيرا بايطاليا بعنوان "المباني. القديمة في القاهرة: المشاكل والحلول".



المحاضرة تنظم بدعوة من الجامعة، وتحت إشراف البروفيسور ميكيلي داماتو رئيس مختبر اعداد المشروعات والبروفيسور انطونيلا جويدا والبروفيسور انطونيو كونتي رئيس مختبر البحث العلمى والابتكار.



ومن المقرر أن يكشف "طه" الكثير من المشاكل التي تتعرض لها المباني التراثية والأثرية في القاهرة، وكيف تعامل معها المرممون المصريون لحلها وإنقاذها.