البيئة: المخلفات الزراعية أصبحت سلعة.. تجميع ٤٨٤١ طن قش أرز في البحيرة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن المخلفات الزراعية أصبحت سلعة تتمتع بفرص عرض وطلب هائلة وأن برامج التوعية التى تتم بالتعاون مع الجهات المعنية لها عظيم الأثر بإدراك المزارعين بقيمة تلك المخلفات وإعادة استخدامها مرة أخرى، مشيرة إلى أن جميع العاملين بالأفرع الإقليمية هم الجنود الحقيقيون وراء الحد من ظاهرة حرق قش الأرز.





وفي هذا الإطار شهدت محافظة البحيرة، عمليات بيع وشراء قش الأرز على نطاق واسع؛ حيث تم رصد عدد كبير من السيارات محملة بقش الأرز أثناء نقله بواسطة أصحاب مزارع الدواجن وكذلك بواسطة المزارعين أنفسهم لتدويره وكبسه وفرمه، مما يعد مؤشرا جيدا على وعى المزارعين بأهمية قش الأرز باعتباره ذات قيمة مضافة يجب الاستفادة من تدويرها.



