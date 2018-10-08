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أخبار العالم

مايك بنس: بكين تتدخل في السياسة الداخلية الأمريكية للحد من قوة ترامب

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:15 ص
ترامب
ترامب
دعاء أبوهشيمة
قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إن الصين "تريد رئيسًا جديدًا للولايات المتحدة" وأنها "تتدخل" في السياسة الداخلية الأمريكية للحد من قوة دونالد ترامب.

ونقلت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية،عن بنس قوله، خلال حديثه في معهد الفكر المحافظ هادسون والذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، إن "قيادة ترامب تعمل" رغم ما قد تشير إليه تصرفات الصين.

وأضاف أن 'الصين تتدخل في الديمقراطية الأمريكية' متهما بكين بمحاولة استخدام التجارة وعسكريتها ودبلوماسيتها لزيادة نفوذها في أنحاء العالم.

وأشار بنس في تصريحاته المعدّة إلى أن "أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقول إن الصين تستهدف حكومات الولايات المتحدة والمسؤولين الحكوميين والحكومات المحلية لاستغلال أي انقسامات بين المستويات الفيدرالية والمحلية بشأن السياسة. كما أنها تستخدم التعريفات التجارية، لتعزيز التأثير السياسي لبكين'.

وأضاف بنس في اتهام واسع النطاق: "تطلب بكين الآن العديد من الشركات الأمريكية لتسليم أسرارها التجارية ككلفة لممارسة الأعمال التجارية في الصين. كماكما تقوم بتنسيق ورعاية الاستحواذ على الشركات الأمريكية للحصول على ملكية إبداعاتها".

وأضاف أن الصين لا تريد شيئًا سوى دفع الولايات المتحدة الأمريكية عن منطقة غرب المحيط الهادئ ومحاولة منعنا من المجيء إلى مساعدة حلفائنا »، في إشارة إلى بصمة الصين المتزايدة باستمرار في المناطق المتنازع عليها في البلدان الآسيوية الأخرى. في بحر الصين الجنوبي.

وكان الرئيس الأمريكي قد قال في وقت سابق، خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن الصين حاولت اختراق انتخابات منتصف المدة لعام 2018 المقرر إجراؤها في 6 نوفمبر، وأن الصين 'لا تريدني أو نحن أن نفوز لأنني أول رئيس يتحدى الصين على التجارة '

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