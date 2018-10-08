المغني الأمريكي زاك براون يعلن انفصاله عن زوجته بعد زواج دام 12 عاما

أعلن المغنى الأمريكي زاك براون انفصاله عن زوجته بعد زواج دام أكثر من 12 عاما، وكشف "براون" - البالغ من العمر 40 عامًا - أمر انفصاله في بيان صحفي نشرته مجلة "بيبول" الفنية الأمريكية.



وقال براون، في بيان، إنه فى الوقت الذى يبدأ فيه الإنسان بالتباهى لما حققه على مدى مشوار حياته، إلا أن الحياة تجبرك على اتخاذ اتجاهات مختلفة، مضيفا أنه مع الحب والاحترام العميقين نعلن أنا وزوجتي انفصالنا كزوجين..لقد قضينا حياة رائعة معا فتمكنا من تكوين حياة رائعة بها 5 أطفال رائعين، في حين أن الحياة ستعيد ترتيب بعض الأشياء، فإن حبنا والتزامنا لعائلتنا سيكون دائما وأبدًا.



وأكد براون أن قرار الانفصال كان صعبا ولكننا قمنا بالكثير من الأشياء الصعبة معا، فمشروعنا القادم هو الحب والاحترام المتبادل ورعاية بعضنا البعض لنسير قدما فى أسرة وليس بالضرورة كأزواج.