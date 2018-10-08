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فن

وفاء عامر: لهذا السبب وافقت على عضوية لجنة تحكيم الإسكندرية السينمائي

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:31 م
وفاء عامر
وفاء عامر
نورا نبيل
عبرت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها للمشاركة في فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسطـ، بالالتحاق في لجنة تحكيم إحدى مسابقاته.

وقالت "وفاء"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "ما لا يعرفه أحد أن زوجي شجعني على إتخاذ هذه الخطوة وأكد لي أنني قادرة على تقييم الأفلام بسبب خبرتي الطويلة في السينما"، لافتة إلى أن الأمر ممتع وغير مرهق، ولهذا شاركت في عضوية لجنة التحكيم.

ويشارك في الدورة الـ34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، عدد من النجوم منهم دريد لحام وفاروق الفيشاوي ومحمود قابيل والهام شاهين وسوزان نجم الدين.

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