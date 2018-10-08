ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

الدنمارك تمنع بيع سيارات تعمل بالبنزين والديزل في 2030

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:17 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال لارس لوك راسموسن رئيس الوزراء الدنماركى، أمام جلسة البرلمان، إن حكومته سوف تمنع بيع السيارات ذات الموتور الذى يعمل بالبنزين أو الديزل فى 2030 لتضرب المثل فى تخفيض تلوث الهواء الناتج عن الغازات فى أوروبا واستبدالها بالسيارات الكهربائية لمكافحة الاحتباس الحرارى.

وستلحق الدنمارك بذلك آيسلندا التى أعلنت عن تطبيق إجراءات مماثلة للنرويج والسويد وكل من بريطانيا، وفرنسا التى سوف تمنع بيع السيارات التى تعمل بالديزل أو البنزين فى 2040.

وسوف يفتح المعرض الدولى للسيارات أبوابه فى العاصمة الفرنسية الأسبوع القادم ويكون شاهدا على ذلك عرض الموديلات الجديدة للسيارات الكهربائية.

ترشيحاتنا

وزير التعليم: مقدرش أرفد أي موظف مقصر عندي .. لهذا السبب

مركز الأزهر العالمي للفتوى يوضح حكم رسم الشخصيات والتعامل بالفوتوشوب

إنشاء مشروع عمراني متكامل على 66 فدانا بالعاصمة الجديدة..صور

علقة ساخنة لـ لص أثناء قيامه بسرقة ماشية بإيتاى البارود

الأرصاد تحذر من أمطار غرب البلاد

كيف تسهم زيارة ميلانيا ترامب في الترويج للسياحة.. نواب: رسالة للعالم باستقرار مصر.. وعلى تنشيط السياحة استغلال الحادث

فوائد الكزبرة.. تخفض الكوليسترول وتعالج اضطرابات المسالك البولية

10 صور لإطلالات ياسمين عز مذيعة إم بى سي مصر أثارت الجدل

سر تكتم دياب على حفل زفافه وتجاهل دعوة النجوم

قراءة القرآن في الصلاة بهذه الطريقة لا تجزئ وتحرمك ثواب التلاوة

8 أسباب صادمة للصداع المستمر عليك بعلاجها أولا

الإسكان: جار الاستعلام عن 6000 حاجز لشقق الإعلان الثامن بمايو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. أسعار صادمة لإطلالات شيرين عبد الوهاب

الداخلية تضبط 7 كيلو حشيش و15 كيلو بانجو فى حملات أمنية بالمحافظات.. صور

10 صور لإطلالات ياسمين عز مذيعة إم بى سي مصر أثارت الجدل

درة تتألق بالأخضر وتثير إعجاب متابعيها.. صور

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة قادمة من السعودية.. صور

فيديو

كثافات مرورية على المحاور الرئيسية كافة.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو
بعد إطلاق الأبليكيشن.. ازاي تحجز تذاكر القطارات عبر الهاتف المحمول
عمرو دياب يطلق أغنية بحبك أنا بمناسبة عيد ميلاده.. فيديو
أحمد سامي: مهمة تدريب النجوم مجازفة مثل الأهلي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟