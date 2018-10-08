الدنمارك تمنع بيع سيارات تعمل بالبنزين والديزل في 2030

قال لارس لوك راسموسن رئيس الوزراء الدنماركى، أمام جلسة البرلمان، إن حكومته سوف تمنع بيع السيارات ذات الموتور الذى يعمل بالبنزين أو الديزل فى 2030 لتضرب المثل فى تخفيض تلوث الهواء الناتج عن الغازات فى أوروبا واستبدالها بالسيارات الكهربائية لمكافحة الاحتباس الحرارى.



وستلحق الدنمارك بذلك آيسلندا التى أعلنت عن تطبيق إجراءات مماثلة للنرويج والسويد وكل من بريطانيا، وفرنسا التى سوف تمنع بيع السيارات التى تعمل بالديزل أو البنزين فى 2040.



وسوف يفتح المعرض الدولى للسيارات أبوابه فى العاصمة الفرنسية الأسبوع القادم ويكون شاهدا على ذلك عرض الموديلات الجديدة للسيارات الكهربائية.