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أخبار البلد

الإدارة المركزية للبساتين تكثف جهودها لرفع جودة المحاصيل وزيادة نسب التصدير

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:29 ص
صدى البلد
جمال صلاح الدين
قامت الإدارة العامة للمحاصيل الزراعية بالمرور الميداني وأخذ عينات عشوائية للتربة الزراعية المنزرعة بالمحاصيل البستانية وبصورة خاصة الصوب الزراعية، لرفع كفاءة وجودة المحاصيل وزيادة نسب التصدير.

جاء ذلك تنفيذا لتكليف المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية للمهندسين العاملين بالمعمل المركزي لتدعيم الخدمات البستانية.

كما انتقل فريق العمل بمعمل الشرقية ضمن فعاليات ( مشروع تدعيم الزراعات البستانية ) إلى محافظة الإسماعيلية، لمتابعة الزراعات البستانية وأخذ عينات من التربة ومياه الري المستخدمة لري الزراعات و تحليها( بالمجان ) وإصدار التوصيات الزراعية اللازمة للمزارعين.

الإدارة المركزية للبساتين تكثف جهودها لرفع جودة المحاصيل وزيادة نسب التصدير
الإدارة المركزية للبساتين تكثف جهودها لرفع جودة المحاصيل وزيادة نسب التصدير
الإدارة المركزية للبساتين تكثف جهودها لرفع جودة المحاصيل وزيادة نسب التصدير
الإدارة المركزية للبساتين تكثف جهودها لرفع جودة المحاصيل وزيادة نسب التصدير
الإدارة المركزية للبساتين تكثف جهودها لرفع جودة المحاصيل وزيادة نسب التصدير

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