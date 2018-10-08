جابر نصار ينعى والدته بقصيدة مؤثرة

نعى الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" والدته المتوفاة منذ أيام قليلة.



ونشر جابر نصار قائلا:

مالي أري الدنيا، وقد غابت

وزال عنها كل الجمال، وهانت

وبدت فيها الأماني، وقد غامت

وضجت النفس، وقد ضاقت

كيف السبيل لصحبتك، وقد فاتت؟

الله يرحم ضعفي في حبك حتى مماتي

يا ربي كانت حياتي برضاها ميسرة

فلا تحرمنا حتى نراها لديك من البركات



يذكر أن والده الدكتور جابر نصار، وافتها المنية منذ أيام قليلة، وأقام العزاء الخميس الماضى بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.