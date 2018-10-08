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تشغيل تاكسى بثلاث عجلات يعمل بالطاقة الشمسية في ساحل العاج

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:25 ص
صدى البلد
أ ش أ
استبدلت مدينة جاكوفيل فى ساحل العاج مؤخرا التاكسى المعروف باسم /WORO-WORO/ بتاكسى يعمل بالطاقة الشمسية ذى 3 عجلات، يصل طوله إلى 2.7 متر وارتفاعه 2 متر، ويحمل 4 أشخاص بما فيهم السائق لتصبح مدينة جاكوفيل مدينة صديقة للبيئة فى ساحل العاج .

صرح بذلك عمدة المدينة جواشيم بوجريه الذى يفخر بتحقيقه هذا التحدى الذى وعد به سكان غرب المدينة، ويأمل تنفيذه فى شمال غرب البلاد وفى المناطق التى تستطيع فيها الشمس بكثرة فى شمال البلاد.

وأضاف بوجريه أن المشروع يعمل حاليا فيه 20 موظفا من السائقين والميكانيكيين وأن هناك ما بين 500 إلى ألف شخص يستخدم التاكسى الذى يعمل بالطاقة الشمسية كل يوم وهو ما يواجه به القوى البترولية والطاقة الغازية.

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