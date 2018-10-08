نفاد تذاكر مهرجان جلاستنبرى 2019 بعد نصف ساعة من طرحها على الإنترنت

نفدت تذاكر مهرجان جلاستنبرى 2019، بعد نصف ساعة من طرحها على شبك الإنترنت فى زمن قياسى.



وكشف المهرجان البريطانى، على حسابه الرسمى على موقع التواصل "تويتر"، أنه يشهد طلبًا مذهلًا خلال دقائق..فقد أعلنت المشرفة في تنظيم المهرجان إميلي ايفيس في الساعة 9.36 صباحًا أن عملية البيع قد انتهت، مضيفة "لقد بيعت جميع التذاكر الآن! نحن في مهب الطلب الهائل، يبدو وكأننا حققنا أرقاما قياسية..شكرنا للجميع على دعمهم المذهل وصبرهم، وستكون هناك إعادة لطرح مزيد من التذاكر فى أبريل القادم".



وأوضح المسؤولون فى المهرجان أنه قد تم بيع مايقرب من 135 ألف تذكرة لهذا الحدث المزمع إقامته يوم 26 يونيو القادم، وتصل قيمة التذكرة الواحدة إلى 248 جنيها استرلينيا .