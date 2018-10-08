عمر مروان: يجب إزالة العقبات لذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في الانتخاب

أكد المستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب، أنه لابد من مراعاة مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل العقبات لهم لتسهيل عملية مشاركتهم وحقهم في الانتخابات.





ويناقش المؤتمر الذي يقام على مدار يومين عدة محاور هامة تتعلق بتطور فكرة التصويت في الانتخابات والاستفتاءات وارتباطها بمبدأ المواطنة، كما يستعرض الضمانات الدستورية القانونية والقضائية التي تكفل المشاركة في التصويت، ويتناول المؤتمر تكييف التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين كونه حق للمواطن وواجب والتزام قانوني عليه.



