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حوادث

عمر مروان: يجب إزالة العقبات لذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في الانتخاب

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:39 ص
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
كتب محمد زهير
أكد المستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب، أنه لابد من مراعاة مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل العقبات لهم لتسهيل عملية مشاركتهم وحقهم في الانتخابات.

ويناقش المؤتمر الذي يقام على مدار يومين عدة محاور هامة تتعلق بتطور فكرة التصويت في الانتخابات والاستفتاءات وارتباطها بمبدأ المواطنة، كما يستعرض الضمانات الدستورية القانونية والقضائية التي تكفل المشاركة في التصويت، ويتناول المؤتمر تكييف التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين كونه حق للمواطن وواجب والتزام قانوني عليه. 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مجلس الدولة المصري بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري ومفوضية البندقية، بمجلس أوروبا حول "التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين الحق والواجب".
عمر مروان: يجب إزالة العقبات لذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في الانتخاب
عمر مروان: يجب إزالة العقبات لذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في الانتخاب
عمر مروان: يجب إزالة العقبات لذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في الانتخاب
عمر مروان: يجب إزالة العقبات لذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في الانتخاب
عمر مروان: يجب إزالة العقبات لذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في الانتخاب

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