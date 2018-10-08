محافظ الإسكندرية لوزيرة الصحة: نعمل لنجاح المبادرة الرئاسية.. صور

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بمكتبه منذ قليل الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمناقشة أعمال وآخر مستجدات المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيروس "سى" والأمراض غير السارية"، وذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد.



وخلال اللقاء أكد المحافظ على أن جميع الجهات المشاركة بالمبادرة بالإسكندرية من أجهزة المحافظة التنفيذية والصحة وأعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني وغيرها تعمل لنجاح المبادرة وتذليل جميع العقبات التي يمكن أن تواجهها، والجميع يتعاون بجميع الطرق لحث المواطنين للمشاركة فى المبادرة للاطمئنان على صحتهم.



من جانبها أكدت وزيرة الصحة حرصها على دعم وتوفير جميع الإمكانيات الطبية للمحافظة، لافتة إلى أنه تم تعيين منسق جديد للمبادرة بالمحافظة ليكون على تواصل دائم مع الغرفة المركزية بالوزارة لسرعة حل أى معوقات أو تحديات قد تواجه نقاط المسح، والإجابة على استفسارات المواطنين.