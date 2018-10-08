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تعليم

جامعة أسيوط تطرح 64 بحثا و13 ورشة عمل فى مؤتمر الطب التكاملي

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:44 ص
صدى البلد
إيهاب عمر
أعلن الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة أسيوط الأسبق ورئيس مجلس إدارة جمعية الطب التكاملي واضطرابات النوم بجامعة أسيوط عن تكثيف الاستعدادات الجارية لإطلاق المؤتمر الدولي السابع للجمعية والمقرر له نوفمبر القادم والمنعقد ما بين العاصمة المصرية القاهرة والعاصمة السودانية الخرطوم، وذلك تحت رعاية وزراء التعليم العالى والصحة من الجانبين المصرى والسودانى والذي تتعاون الجمعية في تنظيمه مع عدد من الجامعات المصرية والسودانية.

وأشادت الدكتورة سوزان سلامة، أستاذ ورئيس قسم قسم أمراض الصدر بجامعة أسيوط ورئيس المؤتمر، بما توفره جامعة أسيوط برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة من دعم وتعاون من اجل خروج المؤتمر على النحو المشرف إستكمالًا لسلسلة المؤتمرات الناجحة والمثمرة الذي انعقدت من قبل منذ بدء عمل الجمعية والتى تعد الولي في تخصصها على مستوى الشرق الأوسط، موضحًا أن المؤتمر هذا العام يتناول أمراض الصدر وعلاقتها بأمراض السكر والذي تمتد فاعلياته في الفترة من 7-9 نوفمبر فى القاهرة وينتقل فى الفترة من 10-12 نوفمبر إلى الخرطوم.

وأعلنت سلامة ان المؤتمر يتضمن حتى الآن 64 بحث و13 ورشة عمل تتناول محاور المؤتمر المختلفة والتى سوف يتم طرحها خلال وقائع وجلسات المؤتمر.

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