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تعليم

آداب حلوان تعلن عن منظومة إلكترونية جديدة لاستخراج الكارنيهات

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:50 ص
صدى البلد
عاطـف خـالد
أعلنت وحدة الدعم الإلكتروني بكلية الآداب جامعة حلوان، التعليمات المراد اتباعها لرفع الصور الشخصية لاستخراج الكارنيه، وذلك للعام الدراسي 2018 /2019.

وحددت الكلية التعليمات المطلوبة لضمان استخراج كارنيه الكلية وهي: أن تكون الصورة مناسبة وذات خلفية بيضاء، الدخول إلى الموقع مرة أخرى والتأكد من رفع الصورة في المكان المطلوب، وفي حالة عدم رفع الصورة يرجى تغيير الجهاز المستخدم، يفضل استخدام الكمبيوتر في رفع الصور، وإلا يزيد حجم الصورة عن 2 ميجا.

جدير بالذكر أن تطبيق نظام رفع الصور الشخصية على الموقع الإلكتروني يأتي في إطار تخفيف الحمل على الطلاب وتيسير عملية استخراج الكارنيهات.

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