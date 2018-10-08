أهالي قلما يستغيثون: نريد كوبرى لإنقاذ أرواحنا من الموت..فيديو

"الرحمة مفيش بيت مفيهوش قتيل علي المدخل ده" هكذا بدأ أهالى قرية قلما مركز قليوب علي الطريق الزراعي استغاثتهم إلى رئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والنقل ومحافظ القليوبية ، عبر خدمة شكاوى "صدى البلد"، يطالبون فيها ببناء كوبري مشاة ليخدم المنطقة لتلاشى الحوادث التى تقع يوما تلو الآخر.



وأوضحوا أن المشكلة قائمة منذ فترة طويلة، ولا أحد يتحرك لحلها التي راح ضحيتها عدد كبير من الناس، بسبب عبور الطريق الزراعي السريع.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056 .

