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تعليم

جامعة العريش تضع حجر الأساس لإنشاء سفارة معرفة تابعة لمكتبة الإسكندرية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:49 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
استقبل الدكتور حبش النادي؛ رئيس جامعة العريش، وفدًا رفيع المستوى من مكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور أشرف فراج؛ مستشار مكتبة الإسكندرية والمشرف على إدارة سفارات المعرفة، ممثلًا عن الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، وذلك لوضع حجر الأساس لإنشاء "سفارة المعرفة" التابعة لمكتبة الإسكندرية داخل جامعة العريش.

جاء ذلك بحضور اللواء نائب محافظ شمال سيناء، واللواء السكرتير العام لمحافظ شمال سيناء، ونواب رئيس الجامعة وجميع عمداء الكليات، وأمين عام الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

وبحسب بيان صادر عن المكتبة اليوم، الإثنين فإن الدكتور أشرف فراج، قد نقل لجميع الحاضرين تحيات الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، مؤكدًا حرصه الشديد على تواجد مكتبة الإسكندرية داخل محافظة شمال سيناء وفي وسط الحرم الجامعي لجامعة العريش لتكون رسالة واضحة للعالم أجمع بأن سيناء تسلك الآن طريق التنمية، بعد أن طهرها الجيش المصري العظيم من بؤر الإرهاب والتطرف، من خلال نشر المعارف والعلوم والثقافة وإتاحتها للمواطن السيناوي من داخل جامعة العريش.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دور مكتبة الإسكندرية في نشر المعرفة في جامعة العريش باعتبارها واحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي بمصر، وذلك بإتاحة مصادر معلومات وقواعد بيانات وأحدث الدوريات العلمية العالمية بمكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى إتاحة المشاركة في جميع الفعاليات والمؤتمرات والندوات التي تعقد داخل مكتبة الإسكندرية عبر الانترنت، ووضع جميع إمكانات المكتبة في خدمة الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وجميع المهتمين بالشأن العلمي والمعرفة والثقافي داخل محافظة شمال سيناء.

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