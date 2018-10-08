تايلور سويفت: سأعطي صوتي لهذا الحزب في انتخابات الرئاسة الأمريكية

لأول مرة تكشف المغنية الامريكية تايلور سويفت عن ميولها السياسية رغم احترافها الغناء لأكثر من 10 أعوام، معلنة عن الحزب الذي ستصوت إليه في انتخابات التجديد النصفي للرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأعلنت سويفت من خلال رسالة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام أنها ستصوت لمرشح الحزب الديمقراطي في الولاية التي تنتمي اليها، قائلة :" في الماضي كنت متحفظة كثيرا بشأن الحديث عن ارائي السياسية ولكن بسبب بعض الأحداث في حياتي وفي العالم على مدار العامين الماضيين، أشعر بشعور مختلف الآن، كنت ولا أزال أعطي صوتي للمرشح الذي سيحمي ويدافع عن حقوق الإنسان التي نسحتقها جميعا في هذا البلد".



يشار الى تايلور سويفت في 2016 رفضت الكشف عن المرشح الذي أعطته صوتها في الانتخابات الرئاسية الامريكية.

