استياء داخل الأهلي بسبب تسريب خبر التفاوض مع مدافع كوم حمادة

سادت حالة من الاستياء الشديد داخل لجنة الكرة بالأهلى بسبب تسريب تفاصيل التفاوض مع اللاعبين الذين ينوى الفريق ضمهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأبدت لجنة الكرة انزعاجها الشديد من خروج ملف التفاوض مع مدافع كوم حمادة الذي تم التعاقد معه فعليًا قبل التوقيع الرسمي بـــ24 ساعة كاملة وكادت الصفقة تفشل لولا تدخل المهندس عدلي القيعي مستشار المجلس للتعاقدات.



ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، لكن امتد الى تسريب التفاوض مع لاعب وسط وادى دجلة محمد محمود الذي اقترب النادي من التعاقد معه، خاصة أن هناك بعض التفاصيل لا يعرفها سوى محمود الخطيب رئيس النادى ومحمد فضل مدير التعاقدات وهي إجراء اتصالات مع رئيس نادى وادى دجلة ماجد سامي.



وتحدث البعض داخل النادى حول أن الأزمة الكبرى فى تلك النقطة أن محمد فضل يعمل في المجال الإعلامي، لذا فإنه ربما يجرى بعض الاتصالات الهاتفية الخاصة بالأمور التفاوضية داخل عمله الإعلامي بجانب أن يتحدث عن لاعبين بأعينهم فى أثناء جلساته الخاصة.