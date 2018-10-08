محافظ بورسعيد يشهد بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يرافقه د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية، اليوم الأول للدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى وذلك بحضور الدكتور عاطف علم الدين رئيس مجلس أمناء المحافظ والمحاسب عادل عبد الفتاح رئيس حى العرب وقيادات التعليم.



والتقى المحافظ أولياء الأمور، مؤكدا أن المدرسة تعد إضافة جديدة وقوية لمنظومة التعليم فى بورسعيد، مضيفا أن هذه المدرسة تعتمد على المزج بين الجانب العلمى والأكاديمى والأخلاقى لخلق نشء على قدر كبير من الأخلاق والتربية ويتحقق ذلك من خلال مجموعة من الأنشطة المرتبطة بتنمية المهارات التي يمارسها الطالب يوميا.



ومن جانبه قال وكيل الوزارة إن المدرسة بدأت اليوم التشغيل الرسمى بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى فقط بواقع ٦ قاعات دراسية، مضيفا أنه على ثقة كبيرة بأعضاء هيئة التدريس وإدارة المدرسة في التركيز على بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته ومهاراته.