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اقتصاد

المركزى للتعمير: جارٍ استكمال مشروعات الدولة التنموية بسيناء

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:50 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
قال اللواء مصطفى العجوز رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء ورصف طرق داخلية بمحافظة شمال سيناء، وذلك وفقا لخطة الدولة التنموية لسيناء.

وأوضح العجوز، أنه يتم أيضا تنفيذ أعمال تدعيم وتوصيل التيار الكهربائى للتجمعات والقرى بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، كما تم ويجرى تنفيذ 347 منزلًا بدويًا بسيناء، و378 وحدة توطين بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضح رئيس المركزى للتعمير، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة التحلية بأبورماد الجديدة، بطاقة 1500 م3/ى، ومحطة التحلية بحلايب الجديدة، بطاقة 1500 م3/ى، + خزان مياه أرضى سعة 3000 م3، وجارٍ تنفيذ توسعات محطة التحلية بأبورماد الجديدة، وتوسعات محطة التحلية بحلايب، من 1500 : 4500 م3/ي، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مشروعات تدعيم شبكات، وخزانات مياه أرضية بمحافظة البحر الأحمر.

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