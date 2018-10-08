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حوادث

مصرع طفلة سقطت من أعلى عقار فى المندرة بالإسكندرية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:39 ص
صورة أرشيفية - طفلة
صورة أرشيفية - طفلة تلهو
أحمد عبد العزيز
لقت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات مصرعها إثر سقوطها من أعلى عقار بمنطقة المندرة، شرقي الإسكندرية خلال قيامها باللهو أمام شرفتها.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد مأمور قسم شرطة ثان المنتزه من إدارة شرطة النجدة بسقوط طفله من أعلى عقار كائن شارع 252 - منطقة المندرة بحري- دائرة القسم، وتوفيت.

بالفحص، تبين وجود جثة الطفلة "ل ا ز"، البالغة من العمر 4 سنوات مسجاة على ظهرها أمام العقار سكنها مصابة بكسر بالرقبة والظهر واشتباه نزيف داخلي بالمخ والأنف والفم.

بسؤال والدها المدعو "ا ز ب"، 48 عاما، بدون عمل، مقيم بذات العنوان، أيد ما جاء بالفحص، وأضاف بأنه خلال تواجد نجلته المذكورة بغرفة نومها بالطابق الثامن عشر بالعقار المشار إليه وحال قيامها باللهو أعلى مكتب مجاور لنافذة الغرفة اختل توازنها وسقطت أمام العقار سكنهما، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

تم إخطار النيابة العامة، وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة ثان المنتزه.

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