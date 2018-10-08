ادعي أنه المهدي المنتظر.. حراسة مشددة للمتهم بقتل عجوز أكتوبر

تصطحب اليوم قوة أمنية من قسم شرطة أول اكتوبر، مسجل شقي خطر متهم بقتل جاره العجوز بـ 20 طعنة، مدعيا انه "المسيخ الدجال" إلى محكمة أكتوبر لنظر تجديد حبس المتهم بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



وأشارت مصادر أمنية، إلى أن المتهم يخضع لحراسة مشددة أثناء نقله من ديوان القسم الي المحكمة حتى عرضه على قاضي المعارضات وصدور القرار واعادته مرة اخرى لمحبسه نظرا لحالات الهياج التي تنتابه منذ ارتكابه الجريمة حيث أشارت التحريات الأولية أنه يعاني من اهتزاز نفسي.



وأكدت التحريات الاولية التي أجريت بقيادة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن المتهم مسجل شقي خطر سبق اتهامه في 16 قضية سرقة وشروع في قتل عاطل عن العمل، وافاد عدد من جيرانه سكان المجاورة الثالثة بالحي السابع وشهود العيان على الجريمة أنه خلال الآونة الاخيرة اتبع طريق التدين المتشدد و"الدروشة" وكان يهذي بكلمات غير مفهومة.



واضاف الجيران خلال المناقشات امام مفتش مباحث اكتوبر، انهم فوجئوا به يوم الجمعة فور خروجه من الصلاة بالتوقف وسط الشارع والصراخ مرددا: "انا المهدي المنتظر" .. "انا المسيخ الدجال" وحاول بعض من كبار المنطقة تهدئته حيث انهم يتعاملون معه منذ فترة علي انه مهتز نفسيا، واشاروا الي انهم مساء يوم الجمعة سمعوا اصوات استغاثة قادمة من شقة جارهم العجوز بالعقار رقم 13 بالاضافة الي اصوات تحطيم وتكسير بالشقة فتوجهوا لاستطلاع الامر وفوجئوا بالجار العجوز ملقي علي الارض غارقا في دمائه وجسده ممزق ويقف المتهم بجواره ممسكا بسكين في حالة هياج شديد مرددا ذات الكلمات التي صرخ بها عقب صلاة الجمعة مع تحذيرات بالقتل لمن يحاول الاقتراب منه.



وشرحت التحريات باشراف مدير الادارة العامة للمباحث انه مع فشل الجيران في السيطرة علي المتهم تم ابلاغ الشرطة التي انتقلت الي مسرح الجريمة وقامت بمحاصرة المتهم لفترة لتلويحه بالسكين لكل من يحاول الاقتراب منه مع هذيانه بعبارات مثل "انا اللي هصلح الكون.. القتيل ده كان بيعمل حاجات وحشة ورفض نصيحتي.. انا ربكم الاعلي".. استمرت محاولات ضباط الشرطة لاحكام السيطرة علي المتهم وتهدئته حتي تمكنت من القاء القبض عليه وتحريز اداة الجريمة.



واوردت المباحث بالتحريات الاولية ان المجي عليه كان يقيم بمفرده ومشهور عنه بالمنطقة تردد اخرين علي شقته لتعاطي المخدرات واحيانا ممارسة الرذيلة، فيما افادت اسرة المتهم انه يعاني من مرض نفسي وسبق خضوعه للعلاج.



طلبت النيابة العامة باشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الاول لنيابات اكتوبر تحريات البحث الجنائي التكميلية حول الجريمة وطالب المستشار علي الوشاحي رئيس نيابة اكتوبر اول اسرة المتهم النيابة بموافاتها بما يفيد بخضوعه للعلاج النفسي لاتخاذ قرار بشان عرضه علي مستشفي الامراض النفسية والعصبية بالعباسية لتحديد سلامة قواه العقلية، وطلبت احضار المتهم اليوم لنظر تجديد حبسه.