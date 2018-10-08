فقيه دستوري: عقوبة جنائية على المتخلفين عن الانتخابات الرئاسية.. فيديو

قال الدكتور صلاح فوزي، الفقية الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، تعليقًا على البيان الخاص بالهيئة العليا للإنتخابات بحصر الأسماء التي عزفت عن المشاركة في الإنتخابات الرئاسية تمهيدًا لإحالتها للنيابة، إن القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية تنص على أن التخلف عن الإنتخاب يعرض صاحبه لعقوبة جنائية.



وتابع "فوزي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "Ten" اليوم، الاثنين، أن الغرامة الخاصة بالتخلف عن الإنتخابات لا تزيد عن 500 جنيه.



وأضاف "فوزي" أن العقوبة يتم تطبيقها على من يمتنع عن الإدلاء بصوته دون عذر مقبول.