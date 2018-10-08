بعد زواجها من دياب..شاهد أجمل إطلالات هاجر الإبياري

في حفل خاص جدًا احتفل الفنان محمد دياب بزفافه مساء أمس على المذيعة هاجر الإبياري بحضور العائلة والأصدقاء المقربين منهم وأهل العروسين فقط.





أطلت هاجر خلال مراسم عقد القران بفستان أبيض أنيق، تميز بصيحة الأووف شولدر، كما اعتمدت على تسريحة شعر جذابة ومكياج رائع ما منحها مظهرا جذابا يوم زفافها .





واعتادت المذيعة هاجر الإبياري على مشاركة متابعيها بإطلالتها اليومية التى تظهر بها، فتميزت بالعديد من الإطلالات الأنيقة والمميزة وبذوقها الرفيع فى اختيار الملابس وحرصها الدائم على مواكبة أحدث صيحات الموضة.



