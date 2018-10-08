هاني رمزي يكشف حقيقة غياب نجم الأهلي عن معسكر المنتخب لمباراة سوازيلاند

كشف هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر تفاصيل إصابة صلاح محسن نجم الأهلي وغيابه عن معسكر المنتخب لمباراة سوازيلاند.





وأكد في تصريحات إذاعية له صباح اليوم، أن إصابة صلاح محسن تحتاج إلى 10 أيام للعلاج وهو ما يؤكد استبعاده من معسكر منتخب مصر قبل مباراتي سوازيلاند في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019.





وأضاف هاني رمزي أن صلاح محسن سيحضر لمعسكر منتخب مصر بالأشعة للكشف عليه رغم أن الجهاز الفني يتابع حالته من خلال تقارير الجهاز الطبي للنادي الأهلي.



