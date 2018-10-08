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رياضة

هاني رمزي يكشف حقيقة غياب نجم الأهلي عن معسكر المنتخب لمباراة سوازيلاند

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:41 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
كشف هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر تفاصيل إصابة صلاح محسن نجم الأهلي وغيابه عن معسكر المنتخب لمباراة سوازيلاند. 

وأكد في تصريحات إذاعية له صباح اليوم، أن إصابة صلاح محسن تحتاج إلى 10 أيام للعلاج وهو ما يؤكد استبعاده من معسكر منتخب مصر قبل مباراتي سوازيلاند في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019.

وأضاف هاني رمزي أن صلاح محسن سيحضر لمعسكر منتخب مصر بالأشعة للكشف عليه رغم أن الجهاز الفني يتابع حالته من خلال تقارير الجهاز الطبي للنادي الأهلي.

وأضاف أن إصابة مروان محسن مهاجم الأهلي قد لا تمنعه مع الانتظام في معسكر المنتخب لكن حضوره ونتائج الأشعة ستحدد استمراره من عدمه.

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