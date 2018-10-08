محافظ المنيا يتفقد مركز زوار تل العمارنة تزامنا مع تدفق الرحلات النيلية

تفقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مركز زوار تل العمارنة بمركز ديرمواس، يرافقه المهندس على غلاب رئيس المركز، حيث شهدت المحافظة خلال الفترة الماضية تدفق عدد من الوفود السياحية ضمن الرحلات النيلية من القاهرة حتى اسوان.



وشدد "حسين" على ضرورة الاهتمام بنظافة المبنى، والذي يعد واجهة حضارية للمكان، مؤكدا ان المركز يساهم بشكل كبير في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى المنطقة باعتبارها واحدة من أهم المواقع الأثرية بمصر لما تتمتع به من أهمية خاصة، حيث تلقى الضوء على فترة من أهم الفترات في التاريخ المصري، وهى فترة حكم اخناتون.



ولفت إلى أن مركز زوار تل العمارنة له قيمة ومكانة أثرية كبيرة، وسيخدم بشكل كبير حركة السياحة في المنطقة، إلى جانب وجود مرسى تل العمارنة بالقرب منه مما يسهم بشكل كبير في تدفق حركة السياحة النيلية في المنطقة.



وتبلغ مساحة المركز 10 آلاف متر مربع، وتم تخصيصها من المحافظة لصالح وزارة الآثار، ويتكون من طابقين يضم منازل أثرية ومنزل لعصر العمارنة الفرعوني، كما يحتوى المبنى على كافتيريا وبازارات سياحية ومكاتب إدارية وحديقة مكشوفة.



ويعرض بالمركز مجسمات توضيحية للمقبرة الملكية لإخناتون وكذلك المنازل والقصور والمعابد الدينية في تلك الفترة، بالإضافة إلى مجموعة من نماذج لتماثيل الملك إخناتون والملكة نفرتيتى وروؤس تماثيل لنفرتيتي، كما تحتوى واجهة المركز على نموذج لتمثال ضخم للملك إخناتون يبلغ طوله أكثر من 3 امتار.

