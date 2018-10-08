الداخلية تنظم قافلة طبية لسحب عينات فيروس C من المحتجزين بقسم أول شبرا

نظمت وزارة الداخلية، قافلة طبية لسحب العينات اللازمة من نزلاء سجن قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، وتم سحب عينات لعدد من النزلاء، كإجراء وقائي ضمن مبادرة الحملة القومية للكشف المبكر عن "فيروس C" بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الصحة.



وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير جميع أوجه الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، وتقديم أفضل مستويات الخدمة الطبية لهم.



جاء ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد أهم محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، والارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون المركزية بالمراكز والأقسام، وخاصةً الرعاية الصحية، وفى إطار تفعيل إجراءات الطب الوقائى بالتنسيق بين وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، وبناء على بروتوكول التعاون المُشترك بين الوزارتين، واتساقًا مع سياسة الدولة فى القضاء على مرض الالتهاب الكبدى الفيروسى.