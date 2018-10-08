ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

التنمية المحلية تتلقى تقريرا من محافظ البحر الأحمر عن تطوير 5 مناطق

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 12:01 م
صدى البلد
أ ش أ
تلقت وزارة التنمية المحلية اليوم الاثنين، تقريرا من محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله بشأن متابعة المخطط التنفيذي للأعمال بالمناطق التي يتم تطويرها وهى "الأمل والصيادين والملاحة ومجاهد والعرب".

واستعرض المحافظ في تقريره الموقف التنفيذي للتطوير الحضري لبعض الأحياء القديمة بمدينة الغردقة، والرؤية المستقبلية لتطوير المدينة السياحية، والمخطط التنفيذي للأعمال بالمناطق التي يتم تطويرها، والمخطط الزمني للانتهاء من هذه الأعمال في أقرب وقت ممكن.

واكد ضرورة إزالة كافة التعديات بتلك المناطق، ومراعاة تماشي التصميم المقترح للمدخل الشمالي للمحافظة الساحلية مع الطابع المميز لها، ورفع كفاءة المنطقة بالكامل.

ترشيحاتنا

اليوم.. نظر استئناف محاكمة المتهمين بقتل طالب الهندسة بالنزهة

فوائد مذهلة لـ الأوميجا 3.. واحذري تناولها في هذه الحالة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 8-10-2018 فى مصر

نجل العاهل السعودي يكشف عن موقف جمع والده بمعلمه

4 مليارات دولار حجم التجارة المتوقعة بين مصر وليبيا نهاية 2019

هاني رمزي يفجر مفاجأة بشأن حقيقة تراجع مستوى محمد صلاح

شاهد.. يخت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.. أكبر من ملعب كرة قدم

حكم صلاة الرجل مع زوجته في المنزل جماعة

طريقة عمل تارت التفاح بأسهل الخطوات

الأرصاد تحذر من أمطار غرب البلاد

أحمد سامي: هذا الثنائي لابد من انضمامه لمنتخب مصر

سر تكتم دياب على حفل زفافه وتجاهل دعوة النجوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلنا واحد.. قوافل الداخلية توقع الكشف بالمجان على 3190 مواطنا

بعد زواجها من دياب..شاهد أجمل إطلالات هاجر الإبياري

أولياء الأمور أمام التعليم: لا لإلغاء المستوى الرفيع.. فيديووصور

فى عيد ميلادها.. أسعار صادمة لإطلالات شيرين عبد الوهاب

الداخلية تضبط 7 كيلو حشيش و15 كيلو بانجو فى حملات أمنية بالمحافظات.. صور

فيديو

فقيه دستوري: عقوبة جنائية على المتخلفين عن الانتخابات الرئاسية.. فيديو
إبراهيم الدخيري: نواجه أزمة في توفير احتياجات النخيل بالوطن العربي..فيديو
تعرف على حقيقة هدم السور الأثري لكورنيش الإسكندرية
كثافات مرورية على المحاور الرئيسية كافة.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟