التنمية المحلية تتلقى تقريرا من محافظ البحر الأحمر عن تطوير 5 مناطق

تلقت وزارة التنمية المحلية اليوم الاثنين، تقريرا من محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله بشأن متابعة المخطط التنفيذي للأعمال بالمناطق التي يتم تطويرها وهى "الأمل والصيادين والملاحة ومجاهد والعرب".



واستعرض المحافظ في تقريره الموقف التنفيذي للتطوير الحضري لبعض الأحياء القديمة بمدينة الغردقة، والرؤية المستقبلية لتطوير المدينة السياحية، والمخطط التنفيذي للأعمال بالمناطق التي يتم تطويرها، والمخطط الزمني للانتهاء من هذه الأعمال في أقرب وقت ممكن.



واكد ضرورة إزالة كافة التعديات بتلك المناطق، ومراعاة تماشي التصميم المقترح للمدخل الشمالي للمحافظة الساحلية مع الطابع المميز لها، ورفع كفاءة المنطقة بالكامل.

