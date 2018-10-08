زراعة المنيا تبدأ حملة لمكافحة القوارض

بدأت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا، تنظيم حملة لمكافحة القوارض، وذلك لمدة 5 أيام وفقا لبرنامج زمني محدد على مستوى مراكز المحافظة عقب حصاد المحاصيل الصيفية لعام 2018 وخلو الأرض من الزراعات، بهدف خفض معدلات الإصابة في المساحات المتضررة من انتشار القوارض لما لها من مردود سلبي على المحاصيل الزراعية وصحة المواطنين.



وقال الدكتور أبو الخير مصطفى وكيل وزارة الزراعة، إنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتوفير مبيد فوسفيد الزنك لتغطية الحملة والذي يخلط بجريش الذرة الشامية في الأماكن غير المكشوفة مع التركيز على جميع بؤر الإصابة بالفئران والتي تشمل ( الحقول، جوانب الترع، المصارف، جانبي شريط السكك الحديدية).



وأشار أبو الخير إلى أنه بعد انتهاء العمل يتم المرور على المساحات المعالجة لتقييم الخطة وتقدير نسب الإبادة وفي حالة وجود مساحات ذات كثافة عددية للقوارض يتم مقاومتها بعد مرور أسبوع باستخدام المبيدات المسيلة للدم.



وناشد وكيل وزارة الزراعة الأهالي والمزارعين بعدم خروج الحيوانات والطيور في أماكن العلاج أثناء فترة البرنامج الزمني للحملة التي يتم تنفيذها ثلاث مرات سنويًا خلال أشهر فبراير ويونيو وأكتوبر.