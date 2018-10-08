الداخلية: سقوط عصابة لتزوير الدولارات يتزعمها طبيب تخدير.. صور

نجحت أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام ومديريتا أمن القاهرة والجيزة في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات الرسمية وتزييف العملات الأجنبية بقصد التربح.



عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة الحدائق بالقاهرة من ضبط المدعو "سامي . م . م – 47 سنة - له معلومات جنائية مسجلة، مطلوب التنفيذ عليه في 15 حكما قضائيا صادرا ضده فى قضايا تزوير، وإيصالات أمانة، وتبديد، وشيكات" بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 30 سنة سجن"، وذلك حال تواجده بمسكنه بدائرة القسم، وبحوزته "4500 ورقة فئة المائة دولار بإجمالي 450 ألف دولار مزيفة، وعدد من أختام شعار الجمهورية منسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وعدد كبير من المحررات الرسمية المنسوب صدورها لمختلف الجهات الحكومية، وبطاقات رقم قومي وكارنيهات منسوبة للعديد من الجهات النقابية".



بمواجهته اعترف بحيازته للأوراق المالية المزيفة وباقي المستندات لترويجها، وأضاف بتحصله عليها من طبيب تخدير – مقيم بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم استهداف الطبيب بمنزله وضبطه، وبحوزته "جهاز لاب توب محمل عليه أختام وأكلاشيهات منسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، جهاز ماسح ضوئي، طابعة، و15 تقريرا طبيا خالي البيانات"، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي في مجال التزوير والتزييف بقصد التربح.



واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.