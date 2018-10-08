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تعليم

أولياء أمور يحتجون داخل مدرسة خاصة رفضا لإلغاء المستوى الرفيع

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:58 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
تجمع اليوم أولياء أمور تلاميذ مدرسة (IMS) بزهراء المعادي، في وقفة احتجاجية داخل المدرسة،  احتجاجا على قرار إلغاء تدريس المستوى الرفيع لأبنائهم في نظام التعليم الجديد.

وقال أولياء الأمور المحتجون: دفعنا مصاريف المدرسة 22 ألف جنيه، على أساس أن المدرسة ستدرس لأبنائنا مستوى رفيع من اللغة الإنجليزية إلى جانب منهج الوزارة، إلا أننا فوجئنا بعد بدء الدراسة بأن المدرسة لم تسلم للطلاب كتب بوكليت المستوى الرفيع ولا اللغة الأجنبية الثانية وقالوا "دي تعليمات الوزارة".

وأضاف أولياء الأمور: "يعني إحنا دفعنا الفلوس دي كلها للمدرسة عشان ولادنا يدرسوا المنهج الحكومي العادي، طيب المدرسة أخدت مننا تمن الكتب الإضافية ليه؟".

وبعد انتهاء الوقفة توجه أولياء الأمور لإدارة البساتين التعليمية التي تتبعها المدرسة وقدموا التماسا يطالب بعودة تدريس منهج المستوى الرفيع واللغة الثانية.
أولياء أمور يحتجون داخل مدرسة خاصة رفضا لإلغاء المستوى الرفيع
أولياء أمور يحتجون داخل مدرسة خاصة رفضا لإلغاء المستوى الرفيع
أولياء أمور يحتجون داخل مدرسة خاصة رفضا لإلغاء المستوى الرفيع
أولياء أمور يحتجون داخل مدرسة خاصة رفضا لإلغاء المستوى الرفيع

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