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حوادث

رئيس لجنة البندقية: العلاقات المصرية الأوروبية كبيرة وقديمة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:40 ص
المؤتمر الدولي التصويت
المؤتمر الدولي التصويت في الانتخابات والاستفتاءات
محمد زهير
أكد رئيس لجنة البندقية، التابعة لمجلس أوروبا الدكتور جياني باكيكو، أن تعاون المجلس الأوروبي مع مصر قديم وكبير واتخذ صورا عديدة ومنها تدشين قانون بشأن الجمعيات، وإقامة العديد من الفعاليات بالتعاون المشترك ومنها موضوعات صلاحيات القضاة الإداريين في المنازعات الخاصة بالانتخابات، وتبادل الخبرات مع اتحاد المحاكم الدستورية الذي عقد في أبريل الماضي، ومناقشة تطورات العالم العربي وخبرات القضاء الدستوري العربي بشأن الحق في المساواة والحرية الدينية.

ورحب باكيكو بالتعاون المثمر مع مصر في أي وقت، لمناقشة ما يستجد على ساحة عمليات التصويت من تقنيات حديثة، لافتا إلى ضلوع مجلس أوروبا في العديد من القضايا التي تخص عمليات التصويت ومنها الأمن السيبراني وتهديدات التلاعب المحتمل بآراء الناخبين، والتي تؤدي إلى خفض التصويت في المشاركة السياسية في أي دولة.

ودعا إلى تشارك الخبرات، متوقعا التعاون والاستفادة وتبادل الخبرات من خلال فعاليات المؤتمر، عبر مقارنة الممارسات القانونية والدستورية والوضع السياسي والاجتماعي مع الدول المشاركة، موضحًا أن نهج المجلس يسعى إلى تبادل الآراء .

وأشار إلى أن مجلس أوروبا يضم خبراء مستقلين، ويرحب بعضويات من خارج أوروبا، حيث تشارك 11 دولة من خارج دول الاتحاد في المجلس ومنها الجزائر والمغرب وكازاخستان، وكوريا الجنوبية، من أجل تقديم النصائح القانونية غير الملزمة بشأن قضايا قانونية أو دستورية.
رئيس لجنة البندقية: العلاقات المصرية الأوروبية كبيرة وقديمة
رئيس لجنة البندقية: العلاقات المصرية الأوروبية كبيرة وقديمة
رئيس لجنة البندقية: العلاقات المصرية الأوروبية كبيرة وقديمة
رئيس لجنة البندقية: العلاقات المصرية الأوروبية كبيرة وقديمة
رئيس لجنة البندقية: العلاقات المصرية الأوروبية كبيرة وقديمة
رئيس لجنة البندقية: العلاقات المصرية الأوروبية كبيرة وقديمة
رئيس لجنة البندقية: العلاقات المصرية الأوروبية كبيرة وقديمة

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