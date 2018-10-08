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اقتصاد

4 مليارات دولار حجم التجارة المتوقعة بين مصر وليبيا نهاية 2019

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:42 ص
ناصر بيان رئيس الجمعية
ناصر بيان رئيس الجمعية المصرية الليبية
ولاء عبدالكريم
أكد ناصر بيان، رئيس الجمعية المصرية الليبية، أن زيارة وفد ليبى من الغرف الصناعية والتجارية لمصر حاليا، يفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثمارى والتجارى بين البلدين خلال المرحلة القادمة، لافتا إلى أن ذلك يدل على عودة الزيارات الرسمية بين مصر وليبيا، وذلك بعد انقطاع لفترة طويلة.

وأضاف بيان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حجم التبادل التجارى بين مصر وليبيا شهدت تطورا خلال العام الجارى، على الرغم من انخفاضه بنسبة 57% خلال 2015، ليعاود الارتفاع الطفيف مرة أخرى فى عام 2017 لتصل إلى 103 ملايين دولار، وتحقق مصر فائضا فى للميزان التجارى المشترك لصالحها.

وتابع قائلا: "إن التبادل التجارى بين البلدين عاود الانخفاض مرة أخرى بنسبة 9.5% خلال الـ8 أشهر من 2018، لتبلغ صادرات مصر للسوق الليبى نحو 94.167 مليون دولار، وسجلت حجم واردات ليبيا للسوق المصرى قيمة 11.326 مليون دولار، لتحقق مصر فائضا فى الميزان التجارى لصالحها مع بقيمة 82.841 مليون دولار خلال العام الجارى.

وأوضح أن هناك توقعات بزيادة حجم التجارة بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم لتصل الى 4 مليارات دولار، نتيجة لعمليات إعادة إعمار ليبيا بنهاية العام المقبل 2019.

وكان أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، قال إن الاتحاد سيستقبل وفدا ليبيا من اتحاد غرف التجارة والصناعة، لبحث سبل الاستثمار ولتعزيز التعاون المشترك بين مصر وليبيا فى مجالات الاستثمار والتعاون التجارى بين البلدين.

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