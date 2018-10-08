كلنا واحد.. قوافل الداخلية توقع الكشف بالمجان على 3190 مواطنا

أعلنت وزارة الداخلية تنظيم عدة قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين في جميع التخصصات، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان بمديريات أمن "المنيا / قنا / المنوفية / الفيوم" بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة.



وبحسب بيان، الاثنين، أسفرت جهود القوافل خلال شهر سبتمبر الماضي عن توقيع الكشف الطبي على 547 حالة بنطاق "مديرية أمن المنيا" وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتوقيع الكشف الطبي على 288 حالة بنطاق "مديرية أمن قنا " وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتوقيع الكشف الطبي على 676 حالة بنطاق "مديرية أمن المنوفية " وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، توقيع الكشف الطبي على 986 حالة بنطاق "مديرية أمن الفيوم " وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.



من ناحية أخرى قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع "الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفى الشرطة بالعجوزة ومستشفى الشرطة بمدينة نصر ومستشفى الشرطة بالإسكندرية"، بتوقيع الكشف الطبى 693 حالة متنوعة وصرف الأدوية اللازمة لهم.



ولاقت المبادرة منذ انطلاقها إقبالًا واستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بكافة الخدمات المقدمة لهم، وعبروا عن تقديرهم بالجهد الذى تبذله أجهزة الوزارة من أجل الإرتقاء بمنظومة الأداء الأمنى، ودعم أواصر التعاون والتواصل مع أبناء الشعب المصري.



وتوالى أجهزة الوزارة جهودها للتخفيف عن كاهل المواطنين ، والمساهمة فى تقديم الرعاية الطبية لهم بصورة مُيسرة.



جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإستمرار تفعيل مبادرة "كلنا واحد" بمشاركة جميع أجهزة الوزارة في التخفيف عن كاهل المواطنين، ورفع الأعباء الملقاة على كاهلهم بتوفير الخدمات الشرطية لهم بصورة مُيسرة، وبصفة خاصة الأماكن المترامية الأطراف والأكثر إحتياجًا.