ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

كلنا واحد.. قوافل الداخلية توقع الكشف بالمجان على 3190 مواطنا

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:51 ص
قوافل الداخلية الطبية
قوافل الداخلية الطبية
مصطفى الرماح
أعلنت وزارة الداخلية تنظيم عدة قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين في جميع التخصصات، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان بمديريات أمن "المنيا / قنا / المنوفية / الفيوم" بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة.

وبحسب بيان، الاثنين، أسفرت جهود القوافل خلال شهر سبتمبر الماضي عن توقيع الكشف الطبي على 547 حالة بنطاق "مديرية أمن المنيا" وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتوقيع الكشف الطبي على 288 حالة بنطاق "مديرية أمن قنا " وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتوقيع الكشف الطبي على 676 حالة بنطاق "مديرية أمن المنوفية " وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، توقيع الكشف الطبي على 986 حالة بنطاق "مديرية أمن الفيوم " وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

من ناحية أخرى قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع "الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفى الشرطة بالعجوزة ومستشفى الشرطة بمدينة نصر ومستشفى الشرطة بالإسكندرية"، بتوقيع الكشف الطبى 693 حالة متنوعة وصرف الأدوية اللازمة لهم.

ولاقت المبادرة منذ انطلاقها إقبالًا واستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بكافة الخدمات المقدمة لهم، وعبروا عن تقديرهم بالجهد الذى تبذله أجهزة الوزارة من أجل الإرتقاء بمنظومة الأداء الأمنى، ودعم أواصر التعاون والتواصل مع أبناء الشعب المصري.

وتوالى أجهزة الوزارة جهودها للتخفيف عن كاهل المواطنين ، والمساهمة فى تقديم الرعاية الطبية لهم بصورة مُيسرة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإستمرار تفعيل مبادرة "كلنا واحد" بمشاركة جميع أجهزة الوزارة في التخفيف عن كاهل المواطنين، ورفع الأعباء الملقاة على كاهلهم بتوفير الخدمات الشرطية لهم بصورة مُيسرة، وبصفة خاصة الأماكن المترامية الأطراف والأكثر إحتياجًا.
كلنا واحد.. قوافل الداخلية توقع الكشف بالمجان على 3190 مواطنا
كلنا واحد.. قوافل الداخلية توقع الكشف بالمجان على 3190 مواطنا
كلنا واحد.. قوافل الداخلية توقع الكشف بالمجان على 3190 مواطنا
كلنا واحد.. قوافل الداخلية توقع الكشف بالمجان على 3190 مواطنا
كلنا واحد.. قوافل الداخلية توقع الكشف بالمجان على 3190 مواطنا
كلنا واحد.. قوافل الداخلية توقع الكشف بالمجان على 3190 مواطنا

ترشيحاتنا

بخط يدها.. أسرار ليلة لم تنم فيها نعيمة عاكف من الفرح

بالوثائق.. مجلة ألمانية تثبت تورط كريستيانو في حادثة الاغتصاب

زكريا ناصف: الأهلي يحتاج إلى لاعبين جدد في مراكز محددة

هاني رمزي يكشف حقيقة غياب نجم الأهلي عن معسكر المنتخب لمباراة سوازيلاند

الصحة: إصابة 28 مواطنا في تصادم أتوبيسين بالشرقية

5 اختلافات لياسمين صبري قبل الشهرة وبعدها.. فيديو وصور

بعد زواجها من دياب..شاهد أجمل إطلالات هاجر الإبياري

10 معلومات في البيان الـ 28 للعملية العسكرية سيناء 2018 .. فيديو

4 مليارات دولار حجم التجارة المتوقعة بين مصر وليبيا نهاية 2019

إبراهيم سعيد: كارتيرون مدرب ضعيف فنيا

شاهد.. يخت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.. أكبر من ملعب كرة قدم

في عيد ميلادها.. تعرف على الاسم الحقيقي لـ روبي وعمرها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلنا واحد.. قوافل الداخلية توقع الكشف بالمجان على 3190 مواطنا

بعد زواجها من دياب..شاهد أجمل إطلالات هاجر الإبياري

أولياء الأمور أمام التعليم: لا لإلغاء المستوى الرفيع.. فيديووصور

فى عيد ميلادها.. أسعار صادمة لإطلالات شيرين عبد الوهاب

الداخلية تضبط 7 كيلو حشيش و15 كيلو بانجو فى حملات أمنية بالمحافظات.. صور

فيديو

فقيه دستوري: عقوبة جنائية على المتخلفين عن الانتخابات الرئاسية.. فيديو
إبراهيم الدخيري: نواجه أزمة في توفير احتياجات النخيل بالوطن العربي..فيديو
تعرف على حقيقة هدم السور الأثري لكورنيش الإسكندرية
كثافات مرورية على المحاور الرئيسية كافة.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟