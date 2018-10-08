المستكاوي عقب فوز الاتحاد أمام الأهلي: سيسيه نجم المباراة

اكد حسن المستكاوي الناقد و المحلل الرياضي ان فوز الاتحاد ااسكندري امس امام الاهلي يمثل مفاجأة كبري



و كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" فوز كبير للاتحاد ورجل المباراة رزاق سيسيه القوى بدنيا وحلمي طولان بخبرته . وهدف اشرف بالخطأ اربك الاهلي اللي لعب بعشوائية بدون تنظيم وكانت أهدافه ومحاولاته فردية . "



و يذكر ان الاتحاد السكندري فاز امس امام الاهلي بنتيجه ٤-٣ ضمن منافسات الدوري الممتاز