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رياضة

المستكاوي عقب فوز الاتحاد أمام الأهلي: سيسيه نجم المباراة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:48 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
اكد حسن المستكاوي الناقد و المحلل الرياضي ان فوز الاتحاد ااسكندري امس امام الاهلي يمثل مفاجأة كبري

و كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" فوز كبير للاتحاد ورجل المباراة رزاق سيسيه القوى بدنيا وحلمي طولان بخبرته . وهدف اشرف بالخطأ اربك الاهلي اللي لعب بعشوائية بدون تنظيم وكانت أهدافه ومحاولاته فردية . "

و يذكر ان الاتحاد السكندري فاز امس امام الاهلي بنتيجه ٤-٣ ضمن منافسات الدوري الممتاز

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