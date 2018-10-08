محافظ الإسماعيلية يتفقد المدرسة اليابانية ويشارك الطلاب فقرة الأنشطة

تفقد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، المدرسة المصرية اليابانية والمقامة بمنطقة فيديكو التابعة لحي ثان، حيث شارك الطلاب اليوم الدراسي الأول وفقرات الأنشطة وسط فرحة من أولياء الأمور والطلاب.



وأشاد المحافظ بالتجربة قائلا: "ندعم التجربة بكل قوة ونسعى إلى تذليل كافة العقبات حيث استمع الي بعض أولياء الأمور ومطالبهم بتوفير وسائل نقل للطلاب".



وتابع: "جئنا لنحتفل مع الطلاب مشيرا الي ان المدرسة تعد نموذجا طيبا لتقديم النواحي التعليمية والسلوكية".