ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: نواب مصر يشاركون بالحملة الترويجية للسياحة المصرية 2019

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:41 ص
السياحة المصرية
السياحة المصرية
أحمد أيمن
تقدم النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بالشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط،وزيرة السياحة، لاستجابتها لما طالب به مرارا وتكرارا بشأن إستراتيجية الحملة الترويجية للسياحة المصرية 2019، والتى ستتضمن الدعاية لكل محافظة على حدة، من خلال خلق علامات سياحية لكل منها Branding by Destination.

وأضاف المسعود في بيان له، أن أهالي المناطق الأثرية والسياحية يمثلون أحد المحاور الأساسية للمفهوم الذي تتبناه الحملة الترويجية الجديدة لوزارة السياحة people to people، فمن خلالهم يرى السائح وجه مصر ويتعرف على شعبها.

وأردف النائب: "ننتظر عرض ملامح هذه الإستراتيجية فى أول اجتماع للجنة السياحة، كى نستطيع متابعة التنفيذ والمشاركة فيها من خلال الأنشطة الزيارات فى كل محافظة لاسيما وان نواب مصر كل فى محافظته سيشارك فى هذه الإستراتيجية".

ترشيحاتنا

تعرف على حقيقة هدم السور الأثري لكورنيش الإسكندرية

الإسكان: جار الاستعلام عن 6000 حاجز لشقق الإعلان الثامن بمايو

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة قادمة من السعودية.. صور

الزمالك يحدد 40 ألف جنيه مكافأة لمواجهة السوبر المحلي

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو

بيان مهم من القوات المسلحة بعد قليل

الأسد يعلق على الاتفاق التركي الروسي بشأن إدلب

تعرف على موقف المحذوفين من البطاقات التموينية بعد استكمال البيانات.. فيديو

أحمد سامي: هذا الثنائي لابد من انضمامه لمنتخب مصر

تصادم سفينتين في البحر المتوسط يؤدي إلى تسرب للوقود

بعد زواجها من دياب.. معلومات لا تعرفها عن هاجر الإبياري وهذا فارق العمر بينهما

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلنا واحد.. قوافل الداخلية توقع الكشف بالمجان على 3190 مواطنا

بعد زواجها من دياب..شاهد أجمل إطلالات هاجر الإبياري

أولياء الأمور أمام التعليم: لا لإلغاء المستوى الرفيع.. فيديووصور

فى عيد ميلادها.. أسعار صادمة لإطلالات شيرين عبد الوهاب

الداخلية تضبط 7 كيلو حشيش و15 كيلو بانجو فى حملات أمنية بالمحافظات.. صور

فيديو

فقيه دستوري: عقوبة جنائية على المتخلفين عن الانتخابات الرئاسية.. فيديو
إبراهيم الدخيري: نواجه أزمة في توفير احتياجات النخيل بالوطن العربي..فيديو
تعرف على حقيقة هدم السور الأثري لكورنيش الإسكندرية
كثافات مرورية على المحاور الرئيسية كافة.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟