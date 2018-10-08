برلماني: نواب مصر يشاركون بالحملة الترويجية للسياحة المصرية 2019

تقدم النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بالشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط،وزيرة السياحة، لاستجابتها لما طالب به مرارا وتكرارا بشأن إستراتيجية الحملة الترويجية للسياحة المصرية 2019، والتى ستتضمن الدعاية لكل محافظة على حدة، من خلال خلق علامات سياحية لكل منها Branding by Destination.



وأضاف المسعود في بيان له، أن أهالي المناطق الأثرية والسياحية يمثلون أحد المحاور الأساسية للمفهوم الذي تتبناه الحملة الترويجية الجديدة لوزارة السياحة people to people، فمن خلالهم يرى السائح وجه مصر ويتعرف على شعبها.



وأردف النائب: "ننتظر عرض ملامح هذه الإستراتيجية فى أول اجتماع للجنة السياحة، كى نستطيع متابعة التنفيذ والمشاركة فيها من خلال الأنشطة الزيارات فى كل محافظة لاسيما وان نواب مصر كل فى محافظته سيشارك فى هذه الإستراتيجية".