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اقتصاد

رئيس الدلتا للسكر: خطة لتطوير زراعة بنجر السكر للاكتفاء الذاتي

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 12:04 م
صدى البلد
أكد أحمد أبو اليزيد‏، رئيس شركة الدلتا للسكر‏، أن مصر تستهلك‏ 3.3‏ مليون طن سكر سنويا‏,‏ تنتج منها نحو‏2.3‏ مليون طن فقط‏، وهو ما ينتج عنه وجود فجوة بين الاستهلاك والإنتاج تتمثل في مليون طن‏,‏ ويتم تغطيتها عن طريق الاستيراد من البرازيل وتكريره في مصر وذلك على دفعات طوال العام بالإضافة للسكر الأبيض ‏.‏

وأوضح أن هناك خطة تتبناها الدولة لتنمية وتطوير زراعة بنجر السكر وإنتاج السكر في مصر, من خلال التعاون مع وزارة التموين ووزارة الزراعة. والاستثمار تعتمد على التوسع في المساحات المنزرعة من بنجر السكر وتطوير الإنتاجية والتوسع في زراعة الأصناف الحديثة وحيدة الأجنة وإدخال الميكنة الزراعية وتطوير خطوط الإنتاج بالمصانع , لمضاعفة متوسط إنتاج الفدان من 17 إلى 40 طنا سنويا, فضلا عن ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال زراعة بنجر السكر وإنتاج السكر الأبيض في 3 مصانع تابعة للقطاع الخاص.

وأشار إلي أن هذا العام لن يشهد أي أزمات مطلقا، وأن المخزون الإستراتيجي يكفي لأكثر من ستة أشهر, كما أن خطة الدولة للاكتفاء الذاتي من السكر في طريقها للتنفيذ لتقليل الفجوة وترشيد الاستيراد.

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