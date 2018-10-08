رئيس تعليم النواب يزور مركز التميز العلمي بجامعة المنصورة

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه الدكتور عماد حجازي القائم بعمل المدير التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، حول الزيارة التي قام بها لمركز التميز العلمي بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة.



وشارك في الزيارة الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وذلك للتعرف على سير الأبحاث العلمية والمشروعات البحثية الجارية بالمركز.



وقدم الدكتور محمد غنيم مدير المركز، عرضًا حول أحدث الأبحاث والمشروعات الجاري تنفيذها بالمركز، والتي تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين من المترددين عليه، موضحًا أن مركز أمراض الكلى والمسالك البولية صمم ليكون مركزًا إقليميًا ودوليًا لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والصحية في مجال أمراض الكلى من خلال منظومة بحثية وفريق عمل نشط.



كما قدم الدكتور أحمد شقير الباحث الرئيسي بمركز التميز العلمي شرحًا لدور المركز في منظومة مركز أمراض الكلى ومدى الاستفادة التي تحققت بفضل الاستخدام الأمثل لتمويل صندوق العلوم لمركز التميز من خلال تزويده بأحدث الأجهزة، وتدريب فرق العمل القائمة عليها لخدمة وتحسين والحفاظ على صحة المواطن المصري في ضوء منظومة البحث العلمي بالمركز .



من جانبه أكد الدكتور عماد حجازي، استعداد صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية الاستمرار في دعم وتمويل المشروعات الفعالة ومراكز التميز ذات قصص النجاح للقيام بالدور المنوط به في إطار خطة وزارة البحث العلمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في شتى المجالات وبخاصة فيما يتعلق بصحة المواطن المصري لما لها من أولوية قصوى لإعداد أجيال قادرة على العمل في ظل بيئة صحية، مؤكدًا على الدور الفعال لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية في دعم البحث العلمي ونشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا في مصر بكافة مجالاتها والتي يأتي على رأس أولوياتها صحة المواطن المصري وما يمكن أن يقوم به الصندوق من دعم وكفالة تمويل البحث العلمي في هذا المجال من خلال البرامج التي يقوم بطرحها للمهتمين من الباحثين في الجامعات والمراكز البحثية في مصر.