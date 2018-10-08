عهد التميمي لـ صحيفة إسرائيلية : مجبرة أكون قوية.. وأريد نسيان أيامي في معتقل الاحتلال

سلطت صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية الضوء على أيقونة المقاومة الفلسطينية الناشطة ضد الاحتلال عهد التميمي في مقالها على موقع «فوج أرابيا» والذي كشفت في حديثها له عن أحداث حبسها وكيف تغيرت حياتها بعد خروجها من المعتقل الاسرائيلي



ونقلت الصحيفة الاسرائيلية في تقرير نشرته اليوم الاثنين عن عهد التميمي مقالها لـ «فوج أرابيا» إذ قالت: منذ أن تم إطلاق سراحي في 29 يوليو، أصبحت متحدثًا باسم القضية الفلسطينية، وهو أمر ليس سهلًا»



وأضافت التميمي: «مع هذا الدور يأتي قدر كبير من المسؤولية والضغط ... غالبا ما يسأل الناس من أين استمد قوتي وشجاعتي للوقوف في وجه الاحتلال، لكنني أواجه وضعا يجبرني على أن أكون قوية».



,كانت عهد التميمي وجهًا معروفًا في المنطقة منذ سنوات بعد ان شاركت في احتجاجات عنيفة في كثير من الأحيان ضد الاحتلال في طفولتها.



وتابعت التميمي، إنها تريد في نهاية المطاف دراسة القانون والنضال من أجل القضية الفلسطينية على مستوى عالمي.



وتابعت: أنا أفهم أن لدي هذا الدور الآن، ولكن ليس لدي أي خصوصية بعد الآن، ففي بعض الأحيان أشعر أنني أفقد نفسي - شخصيتي، ويسألني الناس عن الحياة في السجن، لكنني أتمنى ألا يكون عليّ أن أتحدث عنها، أريد فقط أن أنسى».

