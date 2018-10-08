ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

موانئ بورسعيد تستقبل 5 سفن حاويات

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:42 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم الاثنين،بلغ نحو 5 سفن.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادره سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول سفينة حاويات وخروج سفينة أخرى،ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينتين.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

ترشيحاتنا

هاني رمزي يكشف حقيقة غياب نجم الأهلي عن معسكر المنتخب لمباراة سوازيلاند

بالوثائق.. مجلة ألمانية تثبت تورط كريستيانو في حادثة الاغتصاب

القوات المسلحة: مقتل 52 تكفيريا في سيناء .. فيديو

أكبر حفيد لهتلر يخرج عن صمته: ترامب كاذب.. وأؤيد أنجيلا ميركل

رجيم سريع لتخسيس الكرش في أسرع وقت

طريقة عمل تارت التفاح بأسهل الخطوات

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة قادمة من السعودية.. صور

الأزهر يكشف عن عمل يجعلك تفوز بالسعادة الزوجية ورضا الله.. فيديو

هجوم ناري من إبراهيم سعيد على كارتيرون بعد هزيمة الأهلي أمام الاتحاد

في عيد ميلادها.. تعرف على الاسم الحقيقي لـ روبي وعمرها

حكم صلاة الرجل مع زوجته في المنزل جماعة

قراءة القرآن في الصلاة بهذه الطريقة لا تجزئ وتحرمك ثواب التلاوة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلنا واحد.. قوافل الداخلية توقع الكشف بالمجان على 3190 مواطنا

بعد زواجها من دياب..شاهد أجمل إطلالات هاجر الإبياري

أولياء الأمور أمام التعليم: لا لإلغاء المستوى الرفيع.. فيديووصور

فى عيد ميلادها.. أسعار صادمة لإطلالات شيرين عبد الوهاب

الداخلية تضبط 7 كيلو حشيش و15 كيلو بانجو فى حملات أمنية بالمحافظات.. صور

فيديو

فقيه دستوري: عقوبة جنائية على المتخلفين عن الانتخابات الرئاسية.. فيديو
إبراهيم الدخيري: نواجه أزمة في توفير احتياجات النخيل بالوطن العربي..فيديو
تعرف على حقيقة هدم السور الأثري لكورنيش الإسكندرية
كثافات مرورية على المحاور الرئيسية كافة.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟