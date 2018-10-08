موانئ بورسعيد تستقبل 5 سفن حاويات

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم الاثنين،بلغ نحو 5 سفن.



وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادره سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.



أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول سفينة حاويات وخروج سفينة أخرى،ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن.



كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينتين.



وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.