تناولى كوبا من القهوة الخضراء ولاحظي ماذا سيحدث

يتجاهل الكثيرون أهمية تناول فنجان من القهوة الخضراء على الرغم من فوائدها الصحية العديدة فى تخسيس وحرق السعرات الحرارية بالجسم.





عن فوائد القهوة الخضراء يقول الدكتور خالد يوسف استشارى التغذية العلاجية والسمنة أن تناول القهوة الخضراء بشكل يومي يعمل على إذابة الدهون بالجسم وامتصاص السكر من الطعام الذى نتناوله يوميا بنسبة 90% فيتم خفض السعرات الحرارية التي يحتاج لها الجسم يوميا من الطعام.





يساعد تناول كوبًا من القهوة الخضراء في منح الجسم النشاط والحيوية ومنحك الشبع بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف الطبيعية التى تعطي احساسًا بالشبع والامتلاء لفترة طويلة كما أن تناول كوب منه يوميا على المساعدة على خفض ضغط الدم، لذا فهو مفيد لمرضى ضغط الدم المرتفع وحرق الدهون الثلاثية في الجسم وعن الفوائد الأخرى لتناول كوب من القهوة الخضراء فائدتها فى الحفاظ على مستويات السكر في الدم وتخليص الجسم من السموم وتنقيته .





أضرار القهوة الخضراء



