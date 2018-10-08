ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

تناولى كوبا من القهوة الخضراء ولاحظي ماذا سيحدث

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:55 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
يتجاهل الكثيرون أهمية تناول فنجان من القهوة الخضراء على الرغم من فوائدها الصحية العديدة فى تخسيس وحرق السعرات الحرارية بالجسم.

عن فوائد القهوة الخضراء يقول الدكتور خالد يوسف استشارى التغذية العلاجية والسمنة أن تناول القهوة الخضراء بشكل يومي يعمل على إذابة الدهون بالجسم وامتصاص السكر من الطعام الذى نتناوله يوميا بنسبة 90% فيتم خفض السعرات الحرارية التي يحتاج لها الجسم يوميا من الطعام.

يساعد تناول كوبًا من القهوة الخضراء في منح الجسم النشاط والحيوية ومنحك الشبع بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف الطبيعية التى تعطي احساسًا بالشبع والامتلاء لفترة طويلة كما أن تناول كوب منه يوميا على المساعدة على خفض ضغط الدم، لذا فهو مفيد لمرضى ضغط الدم المرتفع وحرق الدهون الثلاثية في الجسم وعن الفوائد الأخرى لتناول كوب من القهوة الخضراء فائدتها فى الحفاظ على مستويات السكر في الدم وتخليص الجسم من السموم وتنقيته .

أضرار القهوة الخضراء 

على الجانب الآخر تعد أبرز أضرار الإفراط فى تناول القهوة الخضراء هى الإصابة بالحساسية لبعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية الكافيين وتسبب الشعور بالعصبية، وزيادة التوتر والقلق، وعدم القدرة على النوم بسبب الأرق.

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

شاهد.. يخت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.. أكبر من ملعب كرة قدم

يخنق زوجته بالحزام بسبب إهانته في كفر الدوار

حديقة الحيوان تستقبل مولود مها أبو حراب بعد توقفه عن الإكثار 10 سنوات

بيان مهم من القوات المسلحة بعد قليل

استياء داخل الأهلي بسبب تسريب خبر التفاوض مع مدافع كوم حمادة

قراءة القرآن في الصلاة بهذه الطريقة لا تجزئ وتحرمك ثواب التلاوة

تعرف على حقيقة هدم السور الأثري لكورنيش الإسكندرية

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة قادمة من السعودية.. صور

في عيد ميلادها.. تعرف على الاسم الحقيقي لـ روبي وعمرها

فوائد مذهلة لـ الأوميجا 3.. واحذري تناولها في هذه الحالة

كيف تسهم زيارة ميلانيا ترامب في الترويج للسياحة.. نواب: رسالة للعالم باستقرار مصر.. وعلى تنشيط السياحة استغلال الحادث

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلنا واحد.. قوافل الداخلية توقع الكشف بالمجان على 3190 مواطنا

بعد زواجها من دياب..شاهد أجمل إطلالات هاجر الإبياري

أولياء الأمور أمام التعليم: لا لإلغاء المستوى الرفيع.. فيديووصور

فى عيد ميلادها.. أسعار صادمة لإطلالات شيرين عبد الوهاب

الداخلية تضبط 7 كيلو حشيش و15 كيلو بانجو فى حملات أمنية بالمحافظات.. صور

فيديو

فقيه دستوري: عقوبة جنائية على المتخلفين عن الانتخابات الرئاسية.. فيديو
إبراهيم الدخيري: نواجه أزمة في توفير احتياجات النخيل بالوطن العربي..فيديو
تعرف على حقيقة هدم السور الأثري لكورنيش الإسكندرية
كثافات مرورية على المحاور الرئيسية كافة.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟